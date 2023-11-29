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В Уфе пожарные спасли из огня 19 человек и кота

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Фото: МЧС РФ
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В Уфе из пожара во многоквартирном доме были спасены 19 человек и один кот. Об этом во вторник, 28 ноября, сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Пожарные с помощью спасательных устройств вывели из здания 12 человек, в том числе двух детей. С третьего этажа по автолестнице были спасены еще двое», — говорится в сообщении ведомства.

Две девушки еще до прибытия экстренных служб спрыгнули со второго этажа и получили травмы. Еще пятерых человек осмотрели врачи, так как они надышались угарным газом. От госпитализации они отказались.

В ликвидации пожара участвовали 25 человек и 7 единиц техники МЧС России, добавили в ведомстве.

Ранее, 25 ноября, один человек погиб в результате пожара в жилом доме в столичном Чертаново. Отмечается, что возгорание произошло в квартире на Кировоградской улице.

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