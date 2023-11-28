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В Госдепартаменте заявили о диалоге с РФ по кадровому наполнению дипмиссий

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев
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США и Россия работают над вопросом кадрового наполнения дипмиссий. Об этом сообщил представитель Госдепартамента во вторник, 28 ноября.

«Мы продолжаем взаимодействовать с российским правительством по вопросам работы диппредставительств, в том числе их кадрового наполнения», — рассказал представитель Госдепа ТАСС.

Так он ответил на просьбу прокомментировать слова заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова, который заявлял о долгих обсуждениях между Москвой и Вашингтоном вопроса восполнения кадров в генконсульствах.

«Дипмиссии имеют ключевое значение для поддержания открытыми каналов коммуникации, особенно во времена повышенной напряженности. Мы продолжим работать с целью поддержания безопасной работы нашей миссии», — резюмировал представитель ведомства.

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Ранее, 6 октября, посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что США не удалось обосновать решение о высылке двух дипломатов российского дипкорпуса в Вашингтоне. По словам посла, США уверяли Россию, что не собираются афишировать в СМИ историю об объявлении двух российских сотрудников МИД в Вашингтоне персонами нон грата. Как оказалось, отметил Антонов, это был очередной обман со стороны Госдепа.

Перед этим, 22 сентября, из России выслали первого секретаря посольства США в Москве Джеффри Силлина и второго секретаря американского посольства Дэвида Бернстайна, объявленных 14 сентября персонами нон грата.

До этого, 31 августа, Антонов рассказал о требовании России восстановить доступ к дипломатической собственности РФ на территории США, захваченной в 2017 году. По его словам, подобные действия следует воспринимать как нарушение американской стороной международных обязательств.

Дипломатический коллапс между РФ и США продолжается с 2016 года. Тогда администрация Барака Обамы обвинила Москву во «вмешательстве в выборы», выслала 35 дипломатов и закрыла россиянам доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным дачам постпредства РФ в Нью-Йорке и посольства РФ в Вашингтоне.

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