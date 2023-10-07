Посол Антонов назвал высылку дипломатов РФ из США местью Вашингтона

Соединенным Штатам не удалось обосновать решение о высылке двух дипломатов российского дипкорпуса в Вашингтоне, заявил 6 октября посол РФ в США Анатолий Антонов.

По словам посла, США уверяли Россию, что не собираются афишировать в СМИ историю об объявлении двух российских сотрудников МИД в Вашингтоне персонами нон грата. Как оказалось, отметил Антонов, это был очередной обман со стороны Госдепа.

«Нас опять ввели в заблуждение вопреки элементарным нормам дипломатического общения. Администрации [США] важно показать, что недавнее выдворение американских дипломатов из России за подрывную деятельность не осталось без ответа», ― приводит слова Антонова Teleram-канал посольства РФ в США.

Также дипломат добавил, что на его просьбу разъяснить причины выдворения коллег из страны в Госдепе не смогли предоставить аргументы.

«Если за таковой не считать ссылку на то, что, дескать, власти страны пребывания не обязаны ничего объяснять. Таким образом, фактически мы имеем дело с банальной местью, что не делает чести американской дипломатии», ― добавил он.

Антонов объяснил, что решение об объявлении двух дипломатов американского посольства в Москве было обоснованным, поскольку сотрудники занимались деятельностью, которую нельзя соотнести с дипломатической работой.

«Высланные американцы, по сути, занимались вмешательством во внутренние дела, пытались нанести ущерб нацбезопасности России. Любые акции такого рода будут решительно пресекаться и получат адекватный ответ», ― резюмировал посол.

Ранее, 22 сентября, из России выслали первого секретаря посольства США в Москве Джеффри Силлина и второго секретаря американского посольства Дэвида Бернстайна, объявленных 14 сентября персонами нон грата.

Отмечалось, что Силлин и Бернстайн вели незаконную деятельность, поддерживая связь с обвиняемым в «конфиденциальном сотрудничестве» с иностранным государством российским гражданином Робертом Шоновым, которому за денежное вознаграждение давали задания для нанесения ущерба национальной безопасности России.