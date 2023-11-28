Генпрокурор Краснов и глава минюста Алжира подписали протокол о сотрудничестве

Генеральная прокуратура Российской Федерации и министерство юстиции Алжира подписали протокол о сотрудничестве, с помощью которого будут определяться приоритетные направления совместной работы ведомств. Об этом 28 ноября заявил генпрокурор России Игорь Краснов по результатам переговоров с министром юстиции и хранителем печатей Алжира Абдеррашидом Таби.

«Мы договорились совместно работать по всем вопросам, которые представляют для нас взаимный интерес. В том числе подписанный нами протокол в будущем будет являться правовой основой для бесплатного участия работников министерства юстиции Алжира, а также других компетентных органов страны в обучающих мероприятиях в Университете прокуратуры РФ», ― заявил генпрокурор РФ.

Кроме того, отметил Краснов, Абдеррашиду Таби было предложено в будущем заключить соглашение о невыдаче граждан по запросам Международного уголовного суда (МУС) и о предоставлении соответствующих взаимных гарантий до его подписания. Российский генпрокурор объяснил, что некоторые международные организации склонны использовать компетенции МУС в целях, «противоречащих нормам международного права».

По словам главы Генеральной прокуратуры РФ, подобная договоренность укрепит партнерские отношения между странами.

Кроме того, Краснов встретился первым председателем и генпрокурором Верховного суда Алжира Тахаром Мамуни и Маджидом Абдеррахимом. По результатам переговоров глава Генпрокуратуры РФ отметил, что у российского и алжирского ведомств есть множество точек соприкосновения.

Так, например, речь идет об активной борьбе с терроризмом, экстремизмом, оборотом наркотиков и оружия и отмываниями преступных доходов, которая ведется в обеих странах.

«Президенты наших стран летом этого года обозначили ключевые направления нашего взаимодействия. Это в полной мере относится и к взаимодействию в сфере правосудия и взаимодействию правоохранительных органов», ― резюмировал Игорь Краснов.

Ранее в этот день Краснов прибыл с рабочим визитом в Алжир. Генпрокурора России встретили цветами. По прибытии он кратко переговорил со встречающими его официальными лицами Алжира.