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Генпрокурор России Краснов прибыл в Алжир с рабочим визитом

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Фото: Генпрокуратура России
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Генеральный прокурор России Игорь Краснов прибыл с рабочим визитом в Алжир, сообщил 28 ноября Telegram-канал ведомства.

Как следует из опубликованного видео, генпрокурора России встретили цветами. По прибытии он кратко переговорил со встречающими его официальными лицами Алжира.

«У главы российского надзорного ведомства запланированы встречи с руководителями ряда ведомств, а также подписание Протокола о сотрудничестве между Генеральной прокуратурой Российской Федерации и министерством юстиции Алжирской Народной Демократической Республики», — уточнили в Генпрокуратуре.

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Ранее, 16 ноября, Краснов встретился в Москве c председателем комитета по надзору и противодействию коррупции Королевства Саудовская Аравия Мазином Бин Ибрагимом Аль-Кахмусом. По словам генпрокурора РФ, за прошедший с его посещения Эр-Рияда год отношения двух ведомств получили свое развитие, в том числе на площадке Глобальной сети антикоррупционных органов и ее управляющего комитета.

До этого, 11 октября, в Москве по инициативе Гаваны состоялась встреча Краснова с кубинским министром юстиции Оскаром Мануэлем Сильверой Мартинесом. В ходе переговоров генпрокурор России отметил, что российско-кубинские отношения более шести десятилетий характеризуются особой теплотой, основанной на надежном партнерстве и крепкой дружбе.

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