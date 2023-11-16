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Краснов обсудил борьбу с коррупцией с представителем Саудовской Аравии

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Фото: Генеральная прокуратура Российской Федерации
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Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов 16 ноября встретился в Москве c председателем комитета по надзору и противодействию коррупции Королевства Саудовская Аравия Мазином Бин Ибрагимом Аль-Кахмусом.

Как отметил Краснов, приветствуя зарубежную делегацию, такие встречи приобретают характер доброй традиции. По словам генпрокурора РФ, за прошедший год с его посещения Эр-Рияда отношения двух ведомств получили свое развитие, в том числе на площадке Глобальной сети антикоррупционных органов и ее управляющего комитета.

Он подчеркнул, что работники прокуратур в рамках данного формата поддерживают тесные контакты по ключевым вопросам деятельности сети, включая совершенствование функционала защищенной коммуникационной информационной платформы (SCP) правоохранительных органов.

Согласно ранее достигнутым договоренностям российская прокуратура активно участвует в разработке статистического инструмента по измерению коррупции на площадке ООН, отметил Краснов, указав, что важно объединить усилия для недопущения ранжирования государств и политизации данного процесса.

«В связи с чем особо подчеркну обоюдное конструктивное взаимодействие и вашу поддержку российских позиций на различных международных площадках, в том числе ООН и ФАТФ (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег. — Ред.). Со своей стороны, заверяю вас в ответных дружественных шагах», — заявил генеральный прокурор.

Также глава российского надзорного ведомства выразил уверенность, что доверительный диалог с Саудовской Аравией продолжится и в рамках предстоящей 10-й сессии Конференции государств — участников Конвенции ООН против коррупции, которая пройдет в декабре в Атланте (США). Он добавил, что схожесть российско-саудовских взглядов на мировые проблемы и единство подходов к их преодолению являются залогом совместной работы двух ведомств.

«Прокуратура всё больше делает акцент на своей правозащитной функции»
Генпрокурор Игорь Краснов — об отстаивании интересов россиян, соблюдении прав добросовестного бизнеса, импортозамещении и борьбе с фейками

До этого, 11 октября, в Москве по инициативе Гаваны состоялась встреча Краснова с кубинским министром юстиции Оскаром Мануэлем Сильверой Мартинесом. На ней генеральный прокурор РФ отметил, что республика Куба традиционно является надежным партнером России. А российско-кубинские отношения более шести десятилетий характеризуются особой теплотой, основанной на надежном партнерстве и крепкой дружбе.

Ранее, 8 ноября, Краснов провел встречу с членом политбюро центрального комитета Коммунистической партии Китая, секретарем политико-юридической комиссии Чэнь Вэньцином. Он рассказал об особом значении, которое российская прокуратура придает взаимодействию в рамках шанхайского формата.

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