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«Балет» получил награду «Сериал года» на премии журнала «Кинорепортер»

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Фото: Wink
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Сериал Евгения Сангаджиева «Балет» получил награду «Сериал года» на премии «Событие года» журнала «Кинорепортер». Объявление лауреатов состоялось в Москве во вторник, 28 ноября.

«Спасибо огромное. Спасибо журналу, старшим товарищам, студии НМГ (Национальная Медиа Группа. — Ред.). Большой путь пройден. Когда-то надо собирать камушки. Вот, спасибо огромное за премию», — сказал режиссер Евгений Сангаджиев со сцены, получая награду.

По словам продюсера проекта Анастасии Корецкой, «Балет» изменил всех, кто над ним работал.

«Спасибо большое компании «Национальная Медиа Группа», спасибо большое платформе Wink. Сейчас, когда проект вышел, время прошло, можно сказать, что есть проекты, которые живут параллельно и просто происходят в плане профессии, а есть проекты, которые тебя меняют. Вот в данном случае для нас всех «Балет» был именно таким проектом. Мы рады, что смогли его доделать и он получил такой отклик», — призналась Корецкая.

Актриса Алла Сигалова, исполнившая роль хореографа Руты Майерс, получила награду «Мастер-класс года». Вспоминая работу над «Балетом», она отметила, что на съемках буквально «болталась в эдаком «бульоне любви», была окружена и вниманием, и заботой, и помощью. При этом в сериал, по ее признанию, она «влетела, как в последний вагон».

«Конечно, я бы эту статуэтку распилила на миллионы частей, чтобы раздать каждому участнику нашей компании частицу этой звезды (статуэтки). Потому что все по-настоящему друг другу помогали. Это в том числе огромная заслуга Жени (Сангаджиева), за которого я всё время держалась, словно маленькая девочка. <...> Было очень приятно работать на одной площадке со своими учениками. Спасибо огромное, мне очень приятно», — сказала актриса.

На победу в 10 номинациях претендовали артисты, режиссеры и продюсеры, чей вклад в развитие кинематографа признан не только редсоветом издания о кино в России, но и зрителями. В номинации «Сериал года» победил «Балет» режиссера Евгения Сангаджиева с Аллой Сигаловой, Игорем Гординым, Марией Фоминой, Федором Бондарчуком, Ириной Апексимовой и другими в ролях.

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