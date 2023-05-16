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В Москве состоялась премьера сериала «Балет»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В кинотеатре «Каро 11 Октябрь» 15 мая представили первые две серии восьмисерийной драмы о закулисье балета. Решился на это режиссер Евгений Сангаджиев, известный по нашумевшему сериалу Happy End. Сериал «Балет» — проект от «Студии Видеопрокат» Сергея Бондарчука и Алексея Киселёва, «НМГ Студии» и видеосервиса Wink.

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По красной дорожке прошли: продюсер Федор Бондарчук, актеры Алексей Макаров и Сергей Гармаш, актрисы Ирина Безрукова, Софья Лебедева, Алёна Михайлова, Анна Банщикова, Анна Снаткина, Дарья Авратинская, Ирина Апексимова, и Елена Морозова. Появились на Арбате художник Павел Каплевич, продюсер Игорь Мишин, фигурист Максим Маринин, режиссер Джаник Файзиев, представители медиаотрасли.

«Думаю, мой учитель народный артист России Валерий Гаркалин, год назад ушедший из этой жизни, был бы рад увидеть, как я рассказываю о театре», — признался режиссер сериала Евгений Сангаджиев.

Главные роли в «Балете» сыграли: хореограф-режиссер Алла Сигалова, Фёдор Бондарчук, Ирина Апексимова, Игорь Гордин, Маруся Фомина, В сериале кроме известных артистов снимались и солисты нескольких ведущих театров страны, в том числе: ГАБТ, Мариинки, НОВАТ, «Балета Москва», солисты Бориса Эйфмана и даже танцовщики ансамбля «Березка». Из известных имен: Евгения Образцова, Владислав Лантратов, Ксения Шевцова, Дарья Юрченко, Герман Борсай, Жанна Губанова, Оксана Кардаш, Георги Смилевски-мл., Ильдар Гайнутдинов, Евгения Долматова, Полина Заярная. Сериал об изнанке балета снимали в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко, Большом и Михайловском театрах.

Актриса Елена Морозова совместила два праздника — премьеру «Балета» , в котором она сыграла одну из главных ролей, и юбилей. 15 мая заслуженной артистке России исполнилось 50. Елена Морозова пришла в кинотеатр с дочкой Авророй и мамой, диктором Центрального телевидения Диной Григорьевой. Семья редко выходит в свет вместе.

Подробнее читайте в материале «Известий» в 10:00

Пуанты дороже денег: как прошла светская премьера «Балета»

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