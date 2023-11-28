Патриарх Кирилл заявил об угрозе русской культуре из-за миграционной политики РФ

Миграционная политика России представляет серьезный внешний вызов русской культуре и может привести к печальным последствиям. Об этом 28 ноября сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая на Всемирном русском народном соборе.

«Современные миграционные процессы и их текущий характер представляют серьезный внешний вызов нашей культурной традиции, ошибочная миграционная политика может привести к самым печальным последствиям для Русского мира и для России», — сказал он.

Патриарх подчеркнул, что на данный момент сложившаяся в стране практика договора с национальными диаспорами и кланами оказалась несостоятельной. Он отметил, что благодаря ней вместо справедливого наказания по закону за свои преступления мигранты скрываются от правосудия, а иногда и вовсе угрожают всем, кто посмел обратиться в полицию, сообщая о преступлении.

«В некоторых крупных городах возникают и активно развиваются замкнутые этнические анклавы, являющиеся рассадниками коррупции и организованной этнической преступности и незаконной миграции. Не надо это замалчивать», — добавил глава РПЦ.

Он указал и на то, что сводки новостей в последнее время пестрят сообщениями об агрессивном поведении мигрантов в отношении российских граждан. Случаи насилия над женщинами, оскорбления в их адрес, неуважение к пожилым людям вызывают справедливое негодование среди россиян, заявил патриарх.

Ранее в этот день агентство ТАСС писало, что МВД России предлагает ввести режим контролируемого пребывания для нелегальных мигрантов, предусматривающий для них несколько запретов и ограничений. Например, такие лица не смогут получать водительские удостоверения, водить машину, переводить деньги.

Управляющий партнер компании «Илюмжинов, Русяев и партнеры», юрист Илья Русяев прокомментировал «Известиям» новость о режиме контроля пребывания мигрантов. Он заявил, что законопроект отвечает насущной необходимости упорядочения миграционных процессов в стране и укрепления общественной безопасности.

До этого, 15 ноября, в Госдуму РФ был внесен законопроект, в котором предлагалось ликвидировать патентную систему трудоустройства мигрантов. В пояснительной записке подчеркивалось, что патентная система, предусмотренная для борьбы с неформальной занятостью иностранных мигрантов, является неэффективным инструментом, в связи с чем ее целесообразно отменить, сохранив жесткий контроль над занятостью мигрантов, предписанный законом.