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Россияне назвали приемлемую зарплату для переезда в другой город

Опрос: 72% россиян готовы переехать в Москву ради зарплаты от 129 тыс. рублей
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Сервис «Работа.ру» провел исследование и узнал, в какие города россияне готовы переехать ради трудоустройства и на какую зарплату они рассчитывают. В исследовании приняли участие более 3600 пользователей сервиса старше 18 лет из всех округов страны. Результаты появились в распоряжении «Известий» 29 ноября.

Выбор города для проживания — важное решение, которое может существенно повлиять на качество жизни и успешность в карьере. По мнению россиян, построить успешную высокооплачиваемую карьеру легче всего в мегаполисах. Ожидаемо большинство жителей России (72%) назвали Москву лучшим городом для прибыльной карьеры. При этом соискатели готовы переехать в столицу ради средней заработной платы в размере 129 200 рублей.

42% респондентов также выделили карьерные перспективы в Санкт-Петербурге. Однако зарплатные аппетиты будущих жителей Северной столицы оказались выше, чем среди будущих москвичей и составили 138 400 рублей. В тройку лидеров-городов, где можно получить высокодоходную работу, также вошла Казань — ее указали 15% опрошенных. В случае переезда в этот город по причине смены работы россияне хотят получать 117 700 рублей.

13% респондентов проголосовали за Екатеринбург, где собираются получать в среднем 116 400 рублей в месяц. Кроме того, 11% участников исследования видят перспективы для развития высокодоходной карьеры в Тюмени и готовы к заработной плате в размере 108 800 рублей.

При выборе идеального города для построения высокооплачиваемой карьеры россияне руководствовались рядом факторов. В число основных критериев граждан вошли высокий уровень зарплат, указанный в вакансиях (57%), наличие представительств и офисов крупных компаний (51%), большое количество крупных производств с высокой зарплатой и бизнес-потенциал города (45%).

Также респонденты обратили внимание на уровень жизни населения (41%), численность проектов и возможностей дополнительного заработка (38%), динамичный ритм жизни (32%) и количество торговых предприятий, с которыми можно начать продуктивную работу (22%). А 9% респондентов назвали другие факторы, на которые они обращали внимание при выборе.

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Накануне стало известно, что, по данным hh.ru, по всей стране открыто 3,6 тыс. вакансий, так или иначе связанных с уборкой и вывозом снега, причем больше всего таких предложений о работе в Москве — около 400 вакансий. Чаще всего это предложения для дворников (24%), разнорабочих (19%), машинистов (13%) и водителей (9%).

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