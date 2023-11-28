Стало известно, сколько предлагают специалистам по уборке снега в Москве

Аналитики hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, 28 ноября выяснили и рассказали «Известиям», насколько востребованы специалисты по уборке снега и какую заработную плату им предлагают.

По данным hh.ru, сегодня по всей стране открыто 3,6 тыс. вакансий, так или иначе связанных с уборкой и вывозом снега, причем больше всего таких предложений о работе в Москве — около 400 вакансий. Чаще всего это предложения для дворников (24%), разнорабочих (19%), машинистов (13%) и водителей (9%).

В Москве наиболее высокую заработную плату среди всех вакансий для «борцов со снегом» предлагают помощнику по хозяйству — от 200 тыс. рублей на руки. Специалисту предстоит заниматься работой по дому, а также уходом за прилегающей территорией, в том числе уборкой снега в зимний период.

Заработную плату от 150 тыс. рублей на руки предлагают водителю самосвала, ключевая обязанность на зимний период — работа по уборке снега. Среди требований — права категории С, опыт работы от года, а также аккуратность и исполнительность.

От 100 тыс. до 150 тыс. рублей на руки работодатель готов платить промышленному альпинисту, в задачи которого входит чистка крыш, козырьков и других поверхностей от снега, а также удаление сосулек.

Также в Москве можно встретить следующие вакансии для «борцов со снегом»: тракторист-машинист (от 90 тыс. до 150 тыс. рублей на руки), рабочий по чистке кровли от снега и наледи (от 80 тыс. до 110 тыс. рублей на руки), уборщик трамвайных остановок (до 100 тыс. рублей на руки).

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал, что в Москве за сутки выпало около 35% от месячной нормы осадков, в Московской области — около 56%.