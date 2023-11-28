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Экологи оценили последствия от исчезновения крупнейшего в мире айсберга

Крупнейший айсберг вынесло в чистую воду Южного океана: мнение эколога Пинаева
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Фото: ААНИИ
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В настоящее время нет оснований утверждать, что айсберг А23а, который в результате дрейфа вынесло в чистую воду в Южном океане, окажет значительное воздействие на окружающую среду. Об этом 28 ноября «Известиям» сообщил доцент департамента экологической безопасности и менеджмента качества продукции РУДН Владимир Пинаев.

Ранее в этот день в Арктическом и антарктическом научно-исследовательском институте заявили, что крупнейший в мире айсберг А23а в ближайшее время прекратит свое существование.

«Айсберги откалываются периодически, это известное явление, и за этим явлением ведется наблюдение учеными разных стран. Особого внимания ученых удостаиваются крупные айсберги. На данный момент крупнейший в мире айсберг А23а продолжил движение. Однако история этого айсберга началась довольно давно — он откололся от шельфового ледника еще в 1986 году — почти 40 лет назад. Несколько десятилетий айсберг стоял на мели и теперь подложил свое движение», — сказал Пинаев.

По его словам, на данный момент айсберг не представляет опасности для судоходства. Можно предположить, что его траектория движения будет традиционной — аналогичной траектории другого антарктического гиганта — А68, прекратившего свое существование в 2022 году.

«В ближайшей перспективе айсберг вероятно прекратит свое существование как единое целое — ветра, волны и теплые воды Антарктического циркумполярного течения его разрушат в процессе движения. В любом случае его существование А23а, как единого целого, продлится еще несколько лет. В настоящее время нет оснований утверждать, что айсберг А23а окажет значительное воздействие на окружающую среду», — сказал эколог.

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Член Совета МГО Российского экологического движения Илья Рыбальченко в беседе с «Известиями» назвал это событие уникальным с научной точки зрения, потому что А23а является крупнейшим айсбергом в мире — его площадь в два раза больше площади Санкт-Петербурга — около 4,2 тыс. кв. км.

«Есть два возможных сценария. Сценарий первый заключается в том, что он будет подхвачен течениями, которые идут из пролива Брансфилд на Восток, и будет вынесен море. В этом случае ничего страшного — он довольно быстро распадется под воздействием ветра и теплых океанских вод, и катастрофические сценарии, что он доплывет до Аргентины и до Чили, они, скорее всего, не выдерживают никакой критики», — сказал эксперт.

Но есть и другой сценарий — айсберг останется в системе круговорота Уэдделла. И в этом случае он проживет еще несколько лет. Тогда ледник будет курсировать, но в той части, где нет активного судоходства, считает эколог.

«Мы понимаем, что температура в Антарктике повышается в два раза быстрее, чем в среднем по миру, и поэтому такое путешествие айсберга является знаковым, очень хорошо, что привлекает внимание, потому что нужно понимать, что с этим делать. Что же касается влияния на экосистему, то тут тоже нужно понять, где он растает. Если он растает в более южных широтах, в этом случае действительно будет повышение. Но повышение незначительное, повышение от того, что тают многочисленные ледники, один этот айсберг, даже такой огромный, не приведет к существенным проблемам. Но мы должны понимать, что многие животные — тюлени и пингвины, например, используют айсберги в качестве лежбищ, и они вынуждены будут искать себе новые места для размножения, морские птицы гнездятся на айсбергах, они не только свои гнезда потеряют, но и птенцов, и это, конечно, достаточно серьезная проблема, которая может быть», — заключил он.

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В середине июля сообщалось, что айсберг А23а начал дрейф к Антарктиде со скоростью 150 км в месяц. В ААНИИ тогда отметили, что любой айсберг несет потенциальную опасность для коммерческих рыболовных и снабжающих судов. Однако А23а из-за его размеров легко распознать со спутника, и современные судовые системы могут обнаружить его с дальнего расстояния.

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