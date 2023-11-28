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Крупнейшему в мире айсбергу предрекли скорое исчезновение
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Крупнейшему в мире айсбергу предрекли скорое исчезновение

ААНИИ: Крупнейший айсберг в мире скоро прекратит свое существование
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Фото: ААНИИ
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Крупнейший в мире айсберг А23а, который в результате дрейфа вынесло в чистую воду в Южном океане, в ближайшее время прекратит свое существование. Об этом сообщается на сайте Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) во вторник, 28 ноября.

«По мнению специалистов Центра ледовой и гидрометеорологической информации (ЦЛГМИ) Арктического и антарктического научно-исследовательского института, в ближайший месяц он войдет в море Скоша, где вскоре прекратит свое существование <…> под воздействием ветра, волн и теплых океанских вод», — отмечается в сообщении.

В институте отметили, что еще одним вариантом дальнейшей судьбы гигантского айсберга, площадь которого составляет около 4,2 тыс. кв. км, может стать его попадание в систему круговорота течений Уэдделла. В этом случае ледяная глыба продолжит дрейфовать еще несколько лет.

«Пока нельзя исключать, что айсберг А23а сможет остаться в системе круговорота Уэдделла, в этом случае его жизнь продлится еще на несколько лет», — указали ученые.

В 1986 году Айсберг А23а откололся от внешнего края шельфового ледника Фильхнера и более 30 лет находился на мели в центральной части моря Уэдделла. Но весной 2023 года он начал активный дрейф в сторону кромки льда, дополняет «Газета.Ru». Двигаясь вдоль берегов Антарктического полуострова глыба проделала путь длиной около 2 тыс. км.

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В середине июля сообщалось, что айсберг А23а начал дрейф к Антарктиде со скоростью 150 км в месяц. В ААНИИ тогда отметили, что любой айсберг несет потенциальную опасность для коммерческих рыболовных и снабжающих судов. Однако А23а из-за его размеров легко распознать со спутника, и современные судовые системы могут обнаружить его с дальнего расстояния.

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