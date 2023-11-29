Врач рассказала о неочевидных симптомах заболеваний печени

Большинство заболеваний печени протекает скрыто и проявляет себя симптомами, только когда орган уже не справляется с работой. Помочь в этом случае сложно, а иногда и вовсе невозможно. Однако есть неочевидные симптомы, по которым можно заподозрить проблемы с печенью на ранней стадии. О том, как их распознать и что делать, 29 ноября «Известиям» рассказала врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» Нина Зубова.

Печень — важный орган, который вырабатывает желчь, необходимую для пищеварения, очищает кровь от токсинов и других вредных веществ, участвует в синтезе холестерина, билирубина и желчных кислот, а также служит хранилищем для глюкозы и некоторых витаминов, подчеркнула она.

«О том, что работа печени нарушена, может свидетельствовать снижение аппетита и потеря веса, тяжесть в области правого подреберья, казалось бы, беспричинная тошнота. Если человек замечает подобные симптомы у себя, следует как можно скорее обратиться за консультацией к врачу-терапевту, ведь чем позже начать лечение, тем оно будет дольше и сложнее», — предупредила врач.

Есть и внешние проявления проблем с печенью, которые могут и должны насторожить, заявила собеседница издания.

«Заподозрить патологию печени можно по следующим симптомам. Так, у человека может немного пожелтеть кожа и белки глаз. Это может быть связано с повышенным количеством в крови печеночного пигмента билирубина и застоем желчи. Кроме того, увеличение концентрации билирубина в крови приводит к потемнению мочи и обесцвечиванию кала, он становится светлым, цвета серой глины. Во рту может ощущаться неприятный горький привкус, на коже появляются зудящие высыпания, а также ксантомы и ксантелазмы — маленькие подкожные жировики около глаз, на руках и других частях тела. Также у человека могут покраснеть ладони и стопы, на ногах — появиться сосудистые звездочки. У мужчин с циррозом печени может отмечаться гинекомастия — увеличение грудных желез. Причина этого кроется в снижении уровня мужского полового гормона тестостерона и повышении концентрации женского полового гормона эстрадиола на фоне нарастающих проблем с печенью», — сказала она.

По словам Зубовой, отдельно стоит сказать про общую утомляемость и слабость, которые возникают, казалось бы, без причины.

«Одно дело, если человек страдает нарушениями сна, тяжело и утомительно работает или его рацион бедный и однообразный. Тогда, конечно, усталость имеет совершенно конкретные причины. При проблемах с печенью человек вроде и спит достаточно, и питается правильно, но всё равно не чувствует сил. Дело в том, что печень производит львиную долю энергии, используемой организмом для поддержания жизнедеятельности. Поэтому одними из первых признаков нарушений работы органа будут общее недомогание и чувство хронической усталости. Это верный повод обратить внимание на печень и записаться к врачу», — сказала она.

Понять, в каком состоянии находится печень, помогают лабораторные и инструментальные обследования. По их результатам врач может быстро поставить верный диагноз и назначить лечение, пока не появились осложнения и необратимые последствия, указала специалист.

«Чтобы лишний раз не нагружать печень, следует вести здоровый образ жизни — минимизировать употребление алкоголя или полностью отказаться от него, питаться сбалансированно и разнообразно, избегая жирных и копченых блюд, поддерживать здоровый вес. Кроме того, важно избегать незащищенных половых контактов, сомнительных медицинских или косметологических вмешательств, чтобы не заразиться вирусным гепатитом и другими инфекциями. Также не следует принимать лекарственные препараты и БАДы без назначения врача или превышая дозировку, чтобы не допустить токсического поражения органа. Такие простые правила безопасности помогают защитить орган от повреждений и не допустить серьезных проблем со здоровьем», — заключила врач.

В сентябре врач-гастроэнтеролог, врач-диетолог, гепатолог «СМ-Клиника» Наталья Панина сообщила, что печень обладает высокой способностью к регенерации благодаря особенностям своего строения, однако есть привычки, которые могут нарушить ее функцию восстановления и заживления. Так, разрушительна для печени богатая животным жиром пища. Кроме того, не стоит злоупотреблять подсластителями в безалкогольных напитках и простыми углеводам, поскольку это способствует развитию жировой болезни, сказала врач.