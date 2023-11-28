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Политика
В Кремле оценили риск эскалации конфликта между Россией и НАТО

В Кремле оценили риск эскалации конфликта между Россией и НАТО

Песков: НАТО придерживается своих планов по сдерживанию России
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Фото: flickr.com
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НАТО считает Россию противником, альянс был создан для сдерживания страны. Об этом заявил 28 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о риске эскалации конфликта между Россией и военным блоком.

«НАТО считает Россию противником. НАТО, я всё время это повторяю, — это альянс, который был создан как инструмент конфронтации, его архитектура была выстроена таким образом, что он являлся инструментом сдерживания нашей страны, основное предназначение альянса в этом, альянс оценивает ситуацию, видит положение дел, пока не отказывается от планов сдерживания России», — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, Москва прекрасно понимает происходящее и выстраивает действия в соответствии с реалиями, спецоперация продолжается.

Так он прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что основной задачей Североатлантического альянса остается предотвращение военной эскалации с Россией, сделанное накануне. Столтенберг отметил, что подобное противостояние принесло бы еще больше страданий, смертей и разрушений.

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В конце октября экс-разведчик Вооруженных сил (ВС) США Скотт Риттер заявил, что НАТО не выдержит противостояния с Россией, которая обладает самой сильной армией в мире. Он указал на то, что РФ противостоит не только Украине, но и Североатлантическому альянсу, и США, которые поддерживают Киев. По словам Риттера, российская сторона при этом побеждает.

В том же месяце министр обороны России Сергей Шойгу отметил, что ситуация в зоне спецоперации свидетельствует о бесперспективности планов НАТО подорвать безопасность РФ.

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