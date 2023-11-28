Директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО) полковник в отставке Юрий Кнутов в разговоре с «Известиями» 28 ноября рассказал о пулеметах системы Максима разработки конца XIX – начала XX века, которые Вооруженные силы Украины используют на поле боя. По словам военного эксперта, пулеметы находились на складах хранения ВСУ еще с советских времен.

Ранее во вторник американский журнал Business Insider сообщил, что украинские военные пытаются находить применение старому оружию в современных боевых условиях. В частности, в ходе конфликта с Россией они используют пулеметы Максима образца 1910 года.

«Пулеметы Максима — это оружие конца XIX – начала XX века. Более-менее в нормальном виде они появились фактически в годы Первой мировой войны. <...> В последующем они модернизировались, находились на вооружении Красной армии, были усовершенствованы — в частности, увеличены отверстия для залива воды. Эти пулеметы широко применялись, в том числе для борьбы с авиацией противника», — рассказал Кнутов.

Как отметил военный эксперт, такие пулеметы хранились на складах ВСУ еще с советских времен, при этом на сегодняшний день в ходе специальной военной операции украинские военные используют данную военную технику.

«Соответственно, когда наши военнослужащие захватывают подобного типа оружие, его тоже периодически используют уже против украинских военнослужащих», — подчеркнул директор Музея войск ПВО.

При этом еще в июле посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что отказ США восполнять запасы кассетных боеприпасов после поставок Украине показывает, что таким образом происходит утилизация старого оружия.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.