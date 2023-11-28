Реклама
Прямой эфир
Общество
Спецслужбы предотвратили серию терактов в Татарстане
Мир
Премьера Нидерландов назвали лидером среди кандидатов на пост главы НАТО
Мир
В МИД РФ уличили Запад в блокировании переговоров между Киевом и Москвой
Экономика
«Росатом» поделился планами строительства АЭС в семи регионах России
Туризм
Власти Шри-Ланки начали выдачу бесплатных виз россиянам
Мир
Марочко сообщил о «двойной бухгалтерии» при подсчетах потерь ВСУ
Общество
Электроснабжение в Краснодарском крае и теплоснабжение в Крыму восстановили
Армия
В РФ состоялся запуск в серийное производство нового БПЛА «Ветер»
Мир
Рябков заявил об отсутствии запланированных контактов США и РФ по теме оружия
Мир
СМИ сообщили об отравлении жены главы ГУР Украины тяжелыми металлами
Мир
Bloomberg заявило о возросшей усталости украинцев из-за конфликта
Происшествия
В Москве в работе МЦД-4 произошел сбой
Наука и техника
Крупнейшему в мире айсбергу предрекли скорое исчезновение
Политика
В Кремле оценили риск эскалации конфликта между Россией и НАТО
Сюжет:

Военный эксперт рассказал о применяемых ВСУ пулеметах времен Первой мировой

Эксперт Кнутов: пулеметы Максима хранились на складах ВСУ с советских времен
0
Фото: Global Look Press/Vyacheslav Madiyevskyy
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО) полковник в отставке Юрий Кнутов в разговоре с «Известиями» 28 ноября рассказал о пулеметах системы Максима разработки конца XIX – начала XX века, которые Вооруженные силы Украины используют на поле боя. По словам военного эксперта, пулеметы находились на складах хранения ВСУ еще с советских времен.

Ранее во вторник американский журнал Business Insider сообщил, что украинские военные пытаются находить применение старому оружию в современных боевых условиях. В частности, в ходе конфликта с Россией они используют пулеметы Максима образца 1910 года.

«Пулеметы Максима — это оружие конца XIX – начала XX века. Более-менее в нормальном виде они появились фактически в годы Первой мировой войны. <...> В последующем они модернизировались, находились на вооружении Красной армии, были усовершенствованы — в частности, увеличены отверстия для залива воды. Эти пулеметы широко применялись, в том числе для борьбы с авиацией противника», — рассказал Кнутов.

Как отметил военный эксперт, такие пулеметы хранились на складах ВСУ еще с советских времен, при этом на сегодняшний день в ходе специальной военной операции украинские военные используют данную военную технику.

«Соответственно, когда наши военнослужащие захватывают подобного типа оружие, его тоже периодически используют уже против украинских военнослужащих», — подчеркнул директор Музея войск ПВО.

Ударная неделя: нанесен ущерб тыловой инфраструктуре Украины
Цель регулярных атак на такие объекты — нарушить снабжение сил противника и сорвать его планы, полагают эксперты

При этом еще в июле посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что отказ США восполнять запасы кассетных боеприпасов после поставок Украине показывает, что таким образом происходит утилизация старого оружия.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023