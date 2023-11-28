Украинские военные пытаются находить применение старому оружию в современных боевых условиях. В частности, в ходе конфликта с Россией они используют пулеметы системы Максима образца 1910 года. Об этом 27 ноября сообщил американский журнал Business Insider, опубликовав соответствующие кадры из соцсети X (бывш. Twitter).

«На новых фотографиях видна пара пулеметов, установленных на пикап, а на видео видно, как украинцы стреляют из них по, вероятно, российским беспилотникам», — отмечает издание.

Как указал журнал, данная «необычная техника» является примером того, как Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются использовать оружие, разработанное более 100 лет назад. Автор отметил, что пулемет системы Максима был впервые представлен за несколько лет до начала Первой мировой войны и был на вооружении, в частности, у Русской императорской армии.

Пулемет Максима (британского оружейника американского происхождения Хайрема Стивенса Максима) образца 1910 года широко использовался солдатами российской и Красной армии во время Первой и Второй мировых войн.

Ранее, 10 марта, в статье издания American Thinker отмечалось, что США отправляют на Украину вооружение, срок использования которого подходит к концу, и оно уже должно быть списано. За счет этого Соединенные Штаты экономят значительные суммы на его утилизации.

В том же месяце взятый в плен в Луганской Народной Республике (ЛНР) военнослужащий 54-й бригады армии Киева Евгений Иванников рассказал, что украинские военные не видят на позициях поставляемого натовского вооружения, об этом они слышат только по телевизору и не понимают, куда оно попадает. По его словам, обычные солдаты воюют со старыми автоматами — на позициях под Белогоровкой в ЛНР не оказалось ни ручных противотанковых гранатометов, ни пулеметов.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.