Собянин сообщил о вводе 280 новостроек в эксплуатацию в Москве по реновации

В Москве ввели в эксплуатацию 280 новостроек с начала программы реновации. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своем официальном Telegram-канале во вторник, 28 ноября.

Он уточнил, что это 4 млн кв. м жилья во всех административных округах и 84 районах города, сообщает телеканал «360».

«Площадь введенного жилья позволит обеспечить новыми квартирами около 150 тыс. жителей. Новоселье уже отпраздновали свыше 117 тыс. человек, еще больше 26 тыс. участников программы оформляют документы или переезжают», — цитирует мэра агентство городских новостей «Москва».



По словам Собянина, в текущем году ввели в эксплуатацию 52 дома, к переселению приступили 36,54 тыс. жителей, передает НСН.

В настоящее время специалисты проектируют и строят еще 438 домов, пишет РИАМО.

Накануне заммэра столицы Андрей Бочкарев рассказал, что, помимо строительства жилого фонда в Москве по программе реновации, в городе появились 34 детских сада, 16 школ, десять спортивных комплексов и четыре медицинских центра, сообщается на сайте aif.ru.

Ранее, 12 октября, Собянин сообщил, что до 2026 года в Москве планируется открыть еще 17 станций метро в рамках адресной инвестиционной программы (АИП). По словам мэра, приоритетом АИП являются развитие транспортной инфраструктуры и социальные объекты. Программа рассчитана на 2024–2026 годы.

За три года правительство столицы собирается построить и ввести в эксплуатацию около 760 различных городских объектов, включая линии и станции метрополитена, школы, детские сады, поликлиники и больницы, а также физкультурно-оздоровительные комплексы, пешеходные переходы, искусственные сооружения и дороги, передает RT. Помимо этого планируется возвести 6,5 млн кв. м жилья, в том числе в рамках программы реновации.