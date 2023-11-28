Кинолог рассказал, как уберечь собаку от кражи

Президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев 28 ноября рассказал «Известиям», как уберечь собаку от кражи.

«Не нужно думать, что воруют только выставочных собак, у которых есть множество титулов. Жертвой может стать любая породистая собака, особенно небольшие питомцы-компаньоны популярных пород собак среди россиян. Чтобы защитить питомца, важно, во-первых, никогда не оставлять его одного, даже если вы отошли на две минуты, внимательно следить за ним на прогулке и не отпускать с поводка. Кроме того, позаботьтесь о том, чтобы у вашего животного были чип и клеймо, а на ошейнике всегда находился адресник», — сказал он.

В первую очередь специалист рекомендует забыть про самовыгул собаки. Отпуская питомца погулять самостоятельно, вы обрекаете его на всевозможные опасности, заявил он.

«Отпустить собаку одну погулять равносильно тому, что вы отправите своего малолетнего ребенка на прогулку по городу в одиночестве. Собака может попасть под колеса машины или поезда, подхватить инфекционное заболевание, пораниться, провалиться в глубокую яму или колодец, съесть отравленную пищу, стать жертвой догхантеров, на нее могут напасть другие животные, в том числе стая бездомных собак, питомца могут напугать, его могут забрать себе домой из корыстных побуждений. Маленькая симпатичная собака может приглянуться кому угодно: даже тот человек, который не собирался воровать животное, может забрать питомца себе, подумав, что он потерялся, а из-за хорошего характера и милого внешнего вида оставить себе, не начав поиски старого хозяина», — сказал эксперт.

Не следует оставлять питомца одного. Как отметил Голубев, породистая, ухоженная собака, привязанная у магазина, может стать отличной наживой для вора.

«Кража породистой собаки у магазина не такая уж редкая ситуация. Ее могут перепродать или украсть с целью получения потомства. Есть и те, кто крадет собак ради выкупа, в этом случае воруют даже беспородных животных с целью получить от владельца деньги. Злоумышленнику в этой ситуации важно только то, что это чей-то любимый домашний пес, чьи хозяева захотят его вернуть любым путем», — сказал он.

Помимо того что собаку могут украсть около магазина, ей могут навредить догхантеры или напугать прохожие, она может пострадать из-за интереса других домашних или бездомных животных, добавил кинолог.

По словам специалиста, наличие чипа или клейма существенно поможет в поисках пропавшей собаки. Чип содержит номер, к которому в базе данных прикрепляется ваша контактная информация (а если щенка чипировали до продажи, то контактная информация заводчика). Если вашу собаку приведут в ветеринарную клинику, то в первую очередь будут проверять наличие чипа, в котором содержатся сведения о владельце, этим способом вы сможете доказать, что именно вы являетесь владельцем животного, объяснил Голубев.

«По клейму также можно найти свою собаку. Клеймо — это уникальная комбинация букв и цифр, она ставится в паху или в ухе животного. Буквенный код (в рамках РКФ он состоит из трех латинских букв) отсылает к определенному клубу или питомнику, цифры обозначают порядковый номер этой конкретной собаки среди всех собак с данным кодом клейма. В клубах и питомниках хранятся племенные книги, по которым можно найти хозяина или хотя бы заводчика потерявшейся собаки. Бывает так, что украденную собаку не удается реализовать и ее выкидывают на улицу. Нашедшему вашего питомца будет проще найти хозяина, считав клеймо», — сообщил эксперт.

При этом кинолог указал на то, что не стоит быть чересчур подозрительным и думать, что каждый прохожий хочет украсть вашего питомца. Но быть внимательным на прогулке все-таки необходимо. Гуляя с собакой, не отпускайте ее с поводка вне специальных площадок. Если вы всё же отпустили питомца, не упускайте его из виду, рекомендовал он.

«Если вы владелец титулованной выставочной собаки, будьте внимательны даже на территории загородного дома. Убедитесь, что во двор сложно попасть посторонним людям, а также проверьте, чтобы собака не смогла убежать через щели и подкопы. Не стоит сообщать незнакомым людям о наградах, чистоте крови вашего любимца, рассказывать о цене, которую вы заплатили за щенка, и о том, как ценятся те или иные собаки. Предосторожность может уберечь вас от кражи», — заключил собеседник издания.

26 ноября Голубев рассказал, что в заснеженную погоду для собаки, которая ныряет в сугробы и бегает за снежками, любая прогулка при легкомысленном отношении хозяина может обернуться травмой или другими негативными последствиями.