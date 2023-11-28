В Москве в работе МЦД-4 произошел сбой

В Москве на МЦД-4 произошел сбой, из-за остановки состава задерживаются несколько поездов. Об этом сообщила пресс-служба Московской железной дороги во вторник, 28 ноября.

На станциях скопились толпы пассажиров.

«Из-за незапланированной остановки по техническим причинам на остановочном пункте Нижегородская поезда №6624 Апрелевка-Крутое в пути задерживаются поезда дальних маршрутов Горьковского направления в сторону области и МЦД-4 в сторону Железнодорожной», — говорится в сообщении пресс-службы МЖД в Telegram-канале.

Отмечается, что также возможны опоздания обратных поездов.

МЦД-4 стал самым протяженным диаметром наземного метро в столице, его длина составила 86 км. Он соединил Железнодорожный, Внуково и Апрелевку.

20 ноября сообщалось о сбое на МЦД-1. В РЖД уточнили, что причиной стала неисправность электропоезда, который в 8:04 должен был отправиться со станции Москва-Бутырская. Движение было восстановлено в тот же день через несколько часов.