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В Москве в работе МЦД-4 произошел сбой

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Фото: соцсети
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В Москве на МЦД-4 произошел сбой, из-за остановки состава задерживаются несколько поездов. Об этом сообщила пресс-служба Московской железной дороги во вторник, 28 ноября.

На станциях скопились толпы пассажиров.

«Из-за незапланированной остановки по техническим причинам на остановочном пункте Нижегородская поезда №6624 Апрелевка-Крутое в пути задерживаются поезда дальних маршрутов Горьковского направления в сторону области и МЦД-4 в сторону Железнодорожной», — говорится в сообщении пресс-службы МЖД в Telegram-канале.

Отмечается, что также возможны опоздания обратных поездов.

МЦД-4 стал самым протяженным диаметром наземного метро в столице, его длина составила 86 км. Он соединил Железнодорожный, Внуково и Апрелевку.

Деловые виды: на столичном МЦД-4 открылись три новых городских вокзала
Станции наземного метро с панорамными окнами и смотровыми площадками

20 ноября сообщалось о сбое на МЦД-1. В РЖД уточнили, что причиной стала неисправность электропоезда, который в 8:04 должен был отправиться со станции Москва-Бутырская. Движение было восстановлено в тот же день через несколько часов.

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