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Водителей предупредили об опасности при движении по дорогам на Колыме

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Минтранс Магаданской области предупредил местных водителей о возможных затруднениях при движении по региональным дорогам. Автомобилистам рекомендуют сохранять бдительность, в частности, на дороге Герба – Омсукчан, особенно в районе перевала «Капрановский», на 217-м км.

В ведомстве ИА MagadanMedia рассказали, что погода на этом перевале может быть непредсказуемой. Возможны снегопады, сильные порывистые ветры и гололедица, что существенно осложнит движение транспорта.

Ранее, 28 ноября, ВНИИ ГОЧС сообщил об угрозе шторма в Магаданской области. Помимо Колымы в списки предупрежденных о ЧС регионов попали еще 14 территорий. Среди них есть Чукотка, Курилы и Сахалин.

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