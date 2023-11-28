Магаданцев предупредили о шторме

Угроза шторма возникла в Магаданской области. Сильный ветер может повредить объекты жизнеобеспечения населенных пунктов.

Как пишет ИА MagadanMedia со ссылкой на ВНИИ ГОЧС, помимо Колымы в списки предупрежденных о ЧС регионов попали еще 14 территорий. Среди них есть Чукотка, Курилы и Сахалин.

В этих субъектах пройдут снегопады, а ветер будет дуть со скоростью до 30 м/с. Это может привести к сбоям в работе систем жизнеобеспечения, нарушению энергоснабжения населенных пунктов и ограничениям транспортного сообщения.

Ранее, 28 ноября, сообщалось, что без электроснабжения остались более 9 тыс. жителей 50 многоквартирных домов во Владивостоке. Прокуратура Первомайского района даст оценку исполнению требований законодательства при содержании и обслуживании электрических сетей, а также соблюдению нормативного срока устранения аварии и надлежащему установлению ее причин и условий.