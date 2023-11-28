В Приамурье вынесли приговор обокравшему участника СВО рецидивисту

В Амурской области приговорили к четырем годам лишения свободы рецидивиста, который похитил у участника спецоперации (СВО) почти 2 млн рублей. Об этом в понедельник, 27 ноября, сообщили в объединенной пресс-службе судов Приамурья.

В сентябре подсудимый выяснил, что потерпевший получил компенсацию в размере почти 2 млн рублей за полученное в ходе СВО ранение. После этого он обокрал потерпевшего и попытался скрыться, но был остановлен полицией.

«В судебном заседании подсудимый признал себя виновным в совершении преступления. При этом он сообщил, что к краже его подтолкнула большая сумма денег, которую потерпевший всем демонстрировал», — говорится в заявлении.

Суд признал рецидивиста виновным в совершении кражи в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ) с отягчающими обстоятельствами. Ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима и с ограничением свободы сроком на 1,5 года.

Ранее, 23 ноября, суд вынес приговор жителю Уссурийска, который пытался убить супругу на глазах у несовершеннолетнего сына. Мужчина признан виновным по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»). Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на 6 лет и 9 месяцев колонии строгого режима.