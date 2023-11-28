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В ЦБ сообщили о запуске переводов через СБП в пять стран

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Сейчас уже запущены переводы через систему быстрых платежей (СБП) в пять стран. Об этом рассказала в интервью «Известиям» директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.

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Она отметила: для трансграничного взаимодействия всегда нужно желание и другой стороны. Для перечислений действуют интеграционные решения и на уровне всей инфраструктуры, и на уровне отдельных банков. Переводы из-за границы в Россию через СБП тоже работают — пока из одной страны, уточнила Бакина.

Кроме того, число иностранных кредитных организаций, куда можно отправить деньги по СБП, тоже постоянно растет. Так, в августе их было 14, отмечали в ЦБ. А к концу сентября в проекте участвовали уже 37 зарубежных банков, сообщал «Известиям» гендиректор Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев.

Сейчас переводы за границу через систему быстрых платежей доступны, например, из ВТБ и Альфа-банка. В приложении «Альфы» указаны четыре государства, куда можно перечислить средства с помощью сервиса: Белоруссия, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан.

Другие финорганизации тоже сообщили о планах реализовать такой функционал в ближайшее время. В Россельхозбанке сервис хотят запустить до конца 2023-го, а в Почта Банке — в I квартале 2024-го.

Рынку нужны сервисы трансграничных переводов из РФ, потому что санкции заблокировали большинство привычных потребителю продуктов, отметил генеральный директор платежного сервиса Vepay Георгий Никонов. По его словам, обычно пользователями трансграничных перечислений раньше были трудовые мигранты. Однако сейчас также появился спрос на сервис со стороны релокантов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Чувство номера: ЦБ сообщил о запуске переводов по СБП в пять стран

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