Кабмин счел избыточным законопроект о сокращении рабочего дня в жару

Правительство России считает избыточным законопроект о сокращении длительности рабочего дня при повышенной температуре воздуха. Об этом говорится в проекте отзыва кабмина, который есть в распоряжении «Известий».

Законопроект, который внес в Думу вице-спикер от фракции ЛДПР Борис Чернышов, предлагает дополнить Трудовой кодекс России нормой, согласно которой работодатель обязан сократить рабочий день или смену при температуре воздуха +28,5 градуса на один час, при температуре от +28,6 до +29 градусов — на два часа, а при температуре от +29,1 градуса и выше — на четыре часа.

В правительстве считают, что в настоящее время вопрос организации рабочего процесса в условиях повышенной температуры воздуха урегулирован в достаточной степени. Так, согласно действующему законодательству, работодатель обязан обеспечивать работникам безопасность и условия, которые соответствуют государственным нормам охраны труда, подчеркивает кабмин.

«Работодатель обязан создать безопасные условия труда исходя из комплексной оценки технического и организационного уровня рабочего места, а также факторов производственной среды и трудового процесса, которые могут привести к нанесению вреда здоровью работников», — говорится в проекте отзыва правительства.

Кроме того, работник может отказаться от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья в связи с нарушением требований охраны труда. Кабмин обращает внимание, что предельно допустимые уровни физических факторов, в том числе температуры воздуха, в настоящее время установлены санитарными правилами.

О том, что в Госдуму внесут законопроект о праве граждан требовать у начальства сокращения рабочего дня, если в помещении устанавливается слишком высокая температура, сообщалось 4 августа. Данные поправки в Трудовой кодекс РФ предлагаются для того, чтобы создать благоприятные условия труда, а также защитить права работников.

Сейчас рекомендации Роспотребнадзора по сокращению трудового дня действуют, если на рабочем месте устанавливается температура выше +28,5 градуса. Однако они не являются обязательными к исполнению.