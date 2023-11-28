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В Госдуме предлагают выплатить по 10 тыс. рублей детям участников СВО

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Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
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В Госдуме предлагают выплатить детям погибших участников СВО по 10 тыс. рублей на покупку новогодних подарков. Официальное письмо с предложением о введении выплаты на имя главы кабмина Михаила Мишустина направил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

В письме парламентарий указывает, что дети в возрасте до 18 лет, родители которых погибли при исполнении своего долга в ходе СВО, заслуживают особого внимания со стороны государства. «Особенно такая помощь нужна во время празднования Нового года. Считаю, что государство должно помочь семьям погибших организовать для детей полноценный новогодний праздник с посещением детских представлений и покупкой новогодних подарков», — говорится в документе.

Так же там отмечается, что организация новогоднего праздника для ребенка сегодня стоит не дешево. В 2023 году средняя стоимость билета на новогоднее представление или новогоднюю елку для детей по сравнению с прошлым годом выросла на 10–20% и составляет несколько тысяч рублей.

«Для обеспечения социальной поддержки семей погибших и пропавших без вести участников СВО, имеющих несовершеннолетних детей, предлагаю в декабре 2023 года – январе 2024 года произвести единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей каждому несовершеннолетнему ребенку», — предложил депутат.

Ранее, 17 ноября, генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил органам прокуратуры проверить исполнение законодательства в части мер социальной поддержки участников СВО и членов их семей. В частности, все ли льготы и положенные выплаты они получают.

Месяцем ранее президент России назвал заботу об участниках СВО и их семьях важнейшей задачей властей. Путин также указывал на важность поддержки участников спецоперации. В частности, глава государства подчеркнул, что военные должны чувствовать как материальную, так и моральную поддержку.

Спецоперация по защите Донбасса, о которой российский лидер объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее начале было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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