Мезенцев заявил об углублении интеграции РФ и Белоруссии

Россия и Белоруссия будут углублять интеграцию в разного рода направлениях. Об этом в понедельник, 27 ноября, заявил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев в ходе выступления на «Примаковских чтениях».

По его словам, Москва и Минск продолжают работать над совместными 28 программами. В их числе ядерная медицина, а также реализация основных положений союзного договора в экономической сфере.

«Мы можем доложить руководителям двух стран в рамках предстоящего заседания совета министров, которое пройдет под руководством Михаила Мишустина, как главы союзного правительства о том, что удалось. Удалось немало. О том, какие планы видятся в будущем»,— указал госсекретарь.

Ранее, 23 ноября, глава МИД Белоруссии Сергей Алейник рассказал «Известиям», что партнерство России и Белоруссии должно касаться многих сфер, прежде всего экономической. По его словам, экономическая независимость — основа, на которой зиждется союз двух стран.

До этого, 10 ноября, министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что около 90% мероприятий выполнено из 28 союзных программ России и Белоруссии. В свою очередь, замглавы белорусского ведомства Алеся Абраменко отметила, что из запланированных 993 мероприятий было проведено 880.

Договор о создании Союзного государства между Россией и Белоруссией вступил в силу 26 января 2000 года. В декабре 2019 года, к 20-летию документа, предлагалось принять программу углубления интеграции. Была создана рабочая группа по выработке предложений, сторонами в общей сложности разрабатывались проекты около 30 отраслевых дорожных карт.

В 2021 году страны одобрили 28 интеграционных отраслевых программ — в частности, мероприятия по сближению макроэномической политики, гармонизации денежно-кредитной политики, макропруденциальному регулированию и др.