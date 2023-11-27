Два человека погибли после падения из окна горящей квартиры в Новой Москве

В Новой Москве два человека погибли после падения из окна горящей квартиры. Об этом 27 ноября сообщил источник «Известий».

Пожар произошел в квартире в поселке Знамя Октября в Новой Москве.

«Погибли два человека», — сообщил собеседник.

Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Москве, об инциденте пожарным сообщили в 17:20 мск. Сообщается, что горела квартира на 11-м этаже жилого 14-этажного дома.

Жильцы успели сами покинуть здание до приезда пожарных. Специалисты локализовали возгорание в 17:53 мск.

Ранее, 26 сентября, также сообщалось, что в подмосковной Шатуре Московской области во время пожара погибли два человека. Источник «Известий» сообщил, что горел двухэтажный дом в поселке Садовое. После разбора завалов на месте пожара обнаружили тела двух погибших, их личности устанавливаются.