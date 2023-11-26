Два человека погибли при пожаре в подмосковной Шатуре
Пожар произошел утром в воскресенье в подмосковной Шатуре Московской области, погибли два человека. Об этом 26 ноября сообщил «Известиям» источник.
По его словам, горел двухэтажный дом в поселке Садовое. После разбора завалов на месте пожара обнаружили тела двух погибших.
Личности жертв устанавливаются, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
В начале марта двое пенсионеров погибли при пожаре в частном доме в Шатуре. В доме были обнаружены трупы 97-летней женщины и 61-летнего мужчины.