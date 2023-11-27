В Британии выявили случай заражения схожим со свиным гриппом вирусом

В Великобритании выявлен первый подтвержденный случай заражения человека вариантным гриппом группы А, похожим на вирусы свиного гриппа. Об этом 27 ноября сообщается на сайте правительства страны.

«Вирус A(H1N2)v похож на вирусы гриппа, распространяющегося в настоящее время среди свиней в Великобритании. Это первый случай обнаружения этого штамма вируса у человека в Великобритании», — отмечается в сообщении.

Вирус был выявлен в рамках проведения планового исследования на респираторные заболевания у пациента, рассказали в ведомстве. Заболевание было перенесено в легкой форме, в результате чего пациент полностью выздоровел.

При этом указывается, что источник заражения пока не установлен. В настоящее время ведется расследование.

Ранее, 21 ноября, сообщалось, что в Республике Коми 41 человек заразился гонконгским гриппом. Как отметил доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов в беседе с «Известиями» 8 ноября, гонконгский грипп опасен только для маленьких детей, пожилых людей и пациентов с тяжелыми заболеваниями.