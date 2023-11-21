Гонконгский грипп получил распространение в Коми

В Республике Коми в период с 13 по 19 ноября к медикам с симптомами ОРВИ и гриппа обратились 9620 человек. Среди заболевших более 5 тыс. — это дети. При этом почти 56% составляют дети в возрасте до 14 лет. Таковы данные республиканского управления Роспотребнадзора.

При этом, как установила вирусологическая лаборатория ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми», 41 человек заразился A(H3N2) или гонконгским гриппом. Также в регионе циркулируют вирусы негриппозной этиологии, пишет ИА «Комиинформ».

Вирусологи по-прежнему считают самым эффективным методом профилактики вакцинацию. Прививочная кампания завершается в республике. По данным на 16 ноября, прививки сделали более 324 тыс. человек, из них почти 74 тыс. — это дети.

Ранее, 15 ноября, директор Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил «Известиям» о завершении клинических испытаний обновленной вакцины против коронавируса «Спутник Лайт». По его словам, вакцина может поступить в оборот в середине декабря.

