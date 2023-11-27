Путин разрешил приобрести компании «Новые решения» активы Caterpillar в РФ

Президент РФ Владимир Путин разрешил ООО «ПСК - Новые решения» приобрести российские активы американской компании Caterpillar. Соотвествующие распоряжение главы государства опубликовано 27 ноября на официальном портале правовой информации.

«Разрешить совершение обществом с ограниченной ответственностью «ПСК - Новые решения» сделок по приобретению 100% долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью «Катерпиллар Тосно» и «Катерпиллар Файнэншл», — сказано в тексте распоряжения.

Как указано, дополнительных разрешений для сделок не требуется.

Еще в марте прошлого года американская компания Caterpillar, специализирующаяся на производстве строительной и горнодобывающей техники, объявила о приостановке работы своих заводов в России.

Уход зарубежных компаний из РФ последовал на фоне санкций, введенных против Москвы после начала 24 февраля 2022 года специальной операции по защите Донбасса. Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.