Фотограф раскрыла лайфхаки для зимних фотосессий

Фотограф Алина Лаврова 1 декабря рассказала «Известиям» об особенностях зимних фотосессий.

В первую очередь специалист рекомендует арендовать студию заранее.

«Студийная съемка или фотосессия на улице? Решать только вам. Но будьте готовы к тому, что в холодное время года бронировать студию необходимо заранее. Особенно это касается предновогоднего периода и времени каникул», — сказала она.

Нужно постараться сделать фотографии уютными, отметила Лаврова. Добавьте на снимки шапочки, варежки, кружку какао, новогодние украшения и другие атрибуты зимы — с ними ваша съемка обретет атмосферу тепла и уюта, советует фотограф.

Для съемки в снегу следует обратить внимание на выбор одежды, подчеркнула специалист.

«Снег на фотографиях выглядит очень контрастно по отношению к любым деталям. Поэтому без профессионального оборудования получить эффект фактурного и блестящего снега очень сложно. В камере обычного смартфона снег и вовсе выглядит как светящееся однородное полотно. При выборе одежды для съемки в снегу старайтесь избегать черного и других темных цветов. Вместо этого отдавайте предпочтение ярким или пастельным оттенкам. Также гармонично в кадре будет смотреться белая одежда с яркими элементами», — сказала она.

По словам фотографа, при съемке нужно смещать экспозицию вниз. Если вы делаете фото на смартфон, то, скорее всего, ваше устройство умеет делать фокусировку: для этого вам необходимо нажать на ту часть экрана, которая станет ключевым акцентом в вашем кадре. Как правило, экспозиция ставится на человеке, которого фотографируют. Но если потянуть ее немного вниз, вы можете выгодно оттенить снег: он будет выглядеть более блестящим и выразительным, поделилась Лаврова.

«Фотографируйте снежинки в режиме «макро». Именно этот режим поможет вам сделать красивые изображения даже самых маленьких деталей. В смартфоне альтернативой этому режиму может стать «лупа», через который тоже можно снимать достаточно близко. Также для телефонов продаются специальные макролинзы. Они цепляются прямо на камеру, позволяя сделать шикарные фотографии вблизи», — сказала эксперт.

При съемке нужно использовать зимнюю атрибутику, указала собеседница издания.

«Зима — особенное время года, которое ассоциируется у нас с зимними видами спорта и развлечений. Снимать лыжников и сноубордистов лучше на широкий угол. Для этого в вашем смартфоне есть функция, обратная приближению. Выставьте на камере широту «0,5», и ваши снимки получатся особенно стильными даже при съемке движущихся объектов. Напоминает эффект «рыбьего глаза». А вот с человеческим лицом отдаление лучше не делать: оно меняет пропорции. Соответственно, у вашей модели могут получиться, например, слишком большие уши», — сказала она.

Если вы планируете съемку на природе, лучше избегать ярких и солнечных дней, указала фотограф. Дело в том, что белый снег отражает солнечные лучи и выглядит на фото слишком ярким. Лучше выбрать пасмурный день или зайти в небольшую тень — под навес или под ветки деревьев. В этом случае цвета на фото получатся более мягкими.

Лаврова также рекомендовала учитывать особенности вашего региона.

«В разных частях России зима абсолютно разная. В некоторых городах стыло и холодно, нет снега, и деревья стоят абсолютно голые. В таком случае тоже можно создать свою атмосферу, например необычное, тяжелое настроение, как будто природа замерла и это «затишье перед бурей». В таком случае погода вам точно подойдет. Разумеется, внешний вид и атрибуты образа должны быть соответствующими», — пояснила она.

Съемки зимней ночью получаются особенно атмосферными, потому что снег является хорошим отражателем. Он отражает любые световые лучи, будь то свет от вспышки камеры, уличных фонарей или вывесок магазинов. Поэтому зимние ночи намного светлее летних, а фотосессии становятся сказочными, заключила специалист.

27 ноября доцент кафедры хирургии Государственного университета просвещения Илья Сенченко рассказал «Известиям», как правильно согревать руки после улицы, если они сильно замерзли, но не обморожены. Так, категорически нельзя отогревать конечности в горячей воде, под феном или механическим растиранием. Достаточно зайти в теплое помещение, можно надеть теплые шерстяные носки, варежки или лечь под одеяло и ждать, пока температура конечностей придет в норму, заявил Сенченко.