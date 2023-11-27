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Врач рассказала о способах укрепления иммунитета в холода

Врач Кондратенко: посещение сауны поможет укрепить иммунитет зимой
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Фото: Global Look Press
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Врач-терапевт Марина Кондратенко 27 ноября рассказала «Известиям», как укрепить иммунитет в холодное время года.

«Это регулярный прием витаминов, какие-то чаи с имбирем, травами, ягодами. Полезны закаливание в домашних условиях, но, конечно, без фанатизма и посещение спортивных клубов, в которых есть бассейны и сауны. Вы получаете и контраст температур, и общеукрепляющие процедуры. Температурное воздействие будет оказывать определенное дезинфицирующее действие на носоглотку. Это позволит улучшить иммунную составляющую и уменьшит вероятность простудных заболеваний», — сказала она.

При посещении общественных мест следует использовать индивидуальные средства защиты, указала специалист.

«Когда вокруг много больных людей, то имеет смысл надевать маски, респираторы, имеет смысл носить очки. У кого есть возможность носить очки без диоптрий — это тоже вариант для защиты глаз, когда вокруг есть большое количество заболевших, кашляющих людей, если работа происходит в офисе, например, или при близком контакте с большим количеством клиентов», — сказала врач.

Также Кондратенко рекомендовала использовать средства на основе морской воды для промывания носоглотки.

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Ранее в этот день доцент кафедры хирургии Государственного университета просвещения Илья Сенченко рассказал «Известиям», как правильно согревать руки после улицы, если они сильно замерзли, но не обморожены. Так, категорически нельзя отогревать конечности в горячей воде, под феном или механическим растиранием. Достаточно зайти в теплое помещение, можно надеть теплые шерстяные носки, варежки или лечь под одеяло и ждать, пока температура конечностей придет в норму, заявил Сенченко.

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