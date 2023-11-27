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В Москве ожидается сильная гололедица в ночь на 28 ноября

Синоптик Позднякова: сильная гололедица ожидается в Москве в ночь на 28 ноября
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Неделя в Москве и Московской области ожидается морозной со снегом различной интенсивности. Об этом в понедельник, 27 ноября, «Известиям» сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«В Москве наблюдался комплекс неблагоприятных явлений погоды, что в сумме составило опасное явление: у нас и ветер усилился, и снег наблюдался, и метель, и ледяной дождь. В ближайшие часы температура воздуха в столичном регионе перейдет в сторону положительных значений, то есть часть снежка подтает, но уже в вечерние часы, где-то после 21:00, это станет причиной довольно скользкой дороги, будет гололедица в ночь на 28-е, местами сильная», — сказала она.

Снег начнет постепенно убывать, отметила синоптик, и во вторник его выпадет не более миллиметра. При этом 28-го числа сохранится «довольно плотный ветер», поэтому «ощущение пронизывающего холода» будет только усиливаться.

«Самыми холодными сутками на этой неделе будет среда, потому что в ночные часы температура в регионе понизится градусов до 14, в Москве порядка –11 градусов. И дневная температура тоже отрицательная — порядка –7 градусов в Москве и до –9 по Подмосковью», — сказала Позднякова.

Такая морозная погода со снегом различной интенсивности — от небольшого до умеренного — сохранится до субботы включительно, сообщила собеседница издания.

«Температура в ночные часы останется отрицательной, –5…–10, дневная температура в четверг и в пятницу –2…–7. А уже в субботу ожидается усиление морозов, температура в течение суток –5…–10, то есть период очень ненастной погоды в столичном регионе завершится», — заключила специалист.

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Ранее в этот день ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Москве за сутки выпало около 35% от месячной нормы осадков, в Московской области — около 56%.

Гидрометцентр предупредил об опасной погоде в европейской части России 27 ноября. Продолжится сильный снег, метель, ожидается гололедица, при этом особенно «неспокойная погода» будет в Центральном и Южном федеральных округах.

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