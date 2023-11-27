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Росавиация сообщила о штатной работе трех аэропортов Москвы

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Московские аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково на фоне сильного снегопада работают штатно. Об этом в понедельник, 27 ноября, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Отмечается, что на аэродромах преобладают сильный снег, метель и переохлажденный дождь.

«По состоянию на 6:00 мск столичные аэропорты за прошедшие сутки 26 раз закрывали полосы для проведения контрольных очисток <...> На этом фоне были кратковременно задержаны на вылет 28 рейсов в связи с неблагоприятными метеоусловиями, 26 рейсов — из-за необходимости дополнительного облива воздушных судов противообледенительными жидкостями», — сообщили в Росавиации.

В пресс-службе добавили, что ухода самолетов на запасные аэродромы не было из-за совместной работы диспетчеров, аэропортовых служб и авиакомпаний.

На видеокадрах показано, как проходит расчистка территории Домодедово от снега.

«На текущий момент аэропорт работает в штатном режиме. <…> Для обеспечения безопасности полетов каждое воздушное судно проходит противообледенительную обработку, с помощью спецтехники производится расчистка рулежных дорожек и взлетно-посадочных полос», — рассказали «Известиям» в пресс-службе Домодедово.

Кроме того, пресс-секретарь аэропорта Внуково Оксана Соколова поделилась, что все службы воздушной гавани работают с привлечением необходимого количества персонала и производственных ресурсов для обеспечения работы всех важных систем аэропорта.

По словам пресс-секретаря аэропорта Шереметьево Романа Гениса, рейсы на вылет и прилет выполняются по расписанию. Также осуществляется расчистка привокзальных площадей в аэропорту Шереметьево, добавил он.

«Шереметьево рекомендует пассажирам планировать заблаговременный выезд и при необходимости использовать «Аэроэкспресс» для прибытия в аэропорт с учетом текущей дорожной ситуации», — указали в пресс-службе Шереметьево.

Подмосковный аэропорт Жуковский с 6:00 закрыт на чистку взлетно-посадочной полосы, поэтому командиры самолетов, которые совершали рейсы из Душанбе (Таджикистан) и Ош (Кыргызстан), приняли решение совершить посадку в Домодедово, дополнили в Росавиации.

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Ранее в этот день сообщалось, что в Москве за сутки выпало около 35% от месячной нормы осадков, в Московской области — около 56%.

Утром в понедельник столичный департамент транспорта сообщил, что движение на дорогах Москвы осложнено. Отмечается, что на некоторых участках буксуют грузовики. В связи со снегопадом коммунальные службы работают в усиленном режиме. Москвичей призвали отложить поездки на автомобилях.

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