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HeadHunter сообщил о росте спроса на сотрудников с многозадачностью

HeadHunter: спрос компаний на сотрудников с многозадачностью вырос почти втрое
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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В России в разы вырос спрос на многозадачных сотрудников, сообщил 27 ноября РБК со ссылкой на исследование разработчика голосовых и текстовых роботов Robovoice и рекрутинговой платформы HeadHunter.

Как следует из текста исследования, число вакансий, где упоминается эта характеристика, увеличилось в 2023 году по сравнению с 2021-м почти в три раза (на 181%).

Всего в январе–сентябре работодатели опубликовали почти 368 тыс. вакансий, где одним из навыков упоминается многозадачность. Это на 17,4% больше, чем за аналогичный период годом ранее и на 181% больше, чем в январе–сентябре 2021-го.

Больше всего многозадачные сотрудники требуются учреждениям культуры и искусства, предприятиям ЖКХ, НКО, образовательным и строительным организациям. Также сотрудников, готовых к многозадачности, ищут российские финансовый, сельскохозяйственный, гостинично-ресторанный секторы, предприятия лесной и деревообрабатывающей промышленности.

Также платформа отметила рост спроса на коммуникабельных работников. Этот навык указан в 145,1 тыс. объявлений, что составило рост на 70,2% в сравнении с 2022 годом и на 163%, если сравнить с 2021-м.

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Объявлений, ищущих стрессоустойчивых сотрудников, стало больше на 52,5%, чем в 2022 году, и на 106,7% в сравнении с 2021-м.

Ранее, 24 октября, сообщалось, что в России в III квартале 2023 года во всех основных отраслях ухудшилась обеспеченность компаний персоналом. В обзоре Центробанка «Мониторинг предприятий» говорилось, что в IV квартале предприятия планируют увеличить численность работников.

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