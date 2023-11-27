Реклама
Прямой эфир
Общество
СК возбудил дело после аварии на руднике в Якутии
Общество
Дептранс Москвы сообщил об осложненной ситуации на дороге
Армия
МО РФ получит первые российские морские дроны до конца 2023 года
Армия
Морпехи ВС РФ взяли два опорных пункта ВСУ под Угледаром
Происшествия
Вулкан Эбеко выбросил в воздух пепел на высоту 2 км
Общество
В Сочи восстановили железнодорожное сообщение
Общество
В МЧС сообщили о госпитализации двух пострадавших на руднике в Якутии
Общество
Собянин призвал москвичей быть внимательными на дорогах из-за непогоды
Происшествия
В Приморье пограничники изъяли почти 6 т контрафактных крабов, горбуши и икры
Экономика
Власти расширят лимиты по льготной ипотеке
Общество
В России введут отдельное наказание за мелкие взятки чиновниками и менеджерами
Происшествия
В Бердянске из-за шторма затопило центральную часть города
Общество
Средний возраст автомобилей в России увеличился до 12–15 лет
Общество
Выпавший за ночь в Москве снег осложнил движение автомобилей

В Приморье пограничники изъяли почти 6 т контрафактных крабов, горбуши и икры

В Приморье изъяли около 5,7 т немаркированных крабов, горбуши и красной икры
0
Фото: пограничное управление ФСБ России по Приморскому краю
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пограничное управление (ПУ) ФСБ РФ по Приморскому краю изъяло почти 6 т контрафактных крабов, рыбы и икры. Об этом в понедельник, 27 ноября, сообщили в пресс-службе ведомства.

«У четырех жителей Тернейского района [Приморского края] изъято 4,7 т конечностей и мяса краба камчатского», — отмечается в сообщении.

Кроме того, дополняется, что сотрудниками ведомства было также обнаружено и изъято порядка 1 т горбуши и 167 кг икры рыб лососевых пород на сумму более 7 млн рублей.

Ведется разбирательство.

«За контрафакт предусмотрена ответственность, но в онлайне не наказывают»
Глава АКИТ Артем Соколов — о гарантиях на товары за свой счет и борьбе с подделками

23 ноября стало известно, что на Камчатке задержали предпринимателя более чем с 3,9 т немаркированной красной икры на 19,5 млн рублей. Экологический ущерб от нелегальной добычи превышает 110 млн рублей. По версии правоохранителей, предприниматель незаконно приобретал и хранил немаркированные лососевую икру и крабовую продукцию, а потом продавал их в торговых точках в Петропавловске-Камчатском.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023