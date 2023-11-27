В Приморье пограничники изъяли почти 6 т контрафактных крабов, горбуши и икры

Пограничное управление (ПУ) ФСБ РФ по Приморскому краю изъяло почти 6 т контрафактных крабов, рыбы и икры. Об этом в понедельник, 27 ноября, сообщили в пресс-службе ведомства.

«У четырех жителей Тернейского района [Приморского края] изъято 4,7 т конечностей и мяса краба камчатского», — отмечается в сообщении.

Кроме того, дополняется, что сотрудниками ведомства было также обнаружено и изъято порядка 1 т горбуши и 167 кг икры рыб лососевых пород на сумму более 7 млн рублей.

Ведется разбирательство.

23 ноября стало известно, что на Камчатке задержали предпринимателя более чем с 3,9 т немаркированной красной икры на 19,5 млн рублей. Экологический ущерб от нелегальной добычи превышает 110 млн рублей. По версии правоохранителей, предприниматель незаконно приобретал и хранил немаркированные лососевую икру и крабовую продукцию, а потом продавал их в торговых точках в Петропавловске-Камчатском.