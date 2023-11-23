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На Камчатке изъяли около 4 т нелегальной красной икры на 19,5 млн рублей

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Фото: УФСБ РФ по Камчатскому краю
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На Камчатке задержали предпринимателя более чем с 3,9 т немаркированной красной икры на 19,5 млн рублей. Об этом 23 ноября сообщило УФСБ по региону.

Так, была обнаружена крупная партия нелегальной красной икры в рефрижераторных контейнерах, торговых точках и транспортном средстве подозреваемого. Документы, которые бы подтвердили законность происхождения продукта, отсутствовали.

Экологический ущерб от нелегальной добычи превышает 110 млн рублей. По версии правоохранителей, предприниматель незаконно приобретал и хранил немаркированные лососевую икру и крабовую продукцию, а потом продавал их в торговых точках в Петропавловске-Камчатском.

Продукты были изъяты, по уголовному делу мужчине грозит до шести лет заключения со штрафом до 1 млн рублей.

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