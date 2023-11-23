На Камчатке изъяли около 4 т нелегальной красной икры на 19,5 млн рублей

На Камчатке задержали предпринимателя более чем с 3,9 т немаркированной красной икры на 19,5 млн рублей. Об этом 23 ноября сообщило УФСБ по региону.

Так, была обнаружена крупная партия нелегальной красной икры в рефрижераторных контейнерах, торговых точках и транспортном средстве подозреваемого. Документы, которые бы подтвердили законность происхождения продукта, отсутствовали.

Экологический ущерб от нелегальной добычи превышает 110 млн рублей. По версии правоохранителей, предприниматель незаконно приобретал и хранил немаркированные лососевую икру и крабовую продукцию, а потом продавал их в торговых точках в Петропавловске-Камчатском.

Продукты были изъяты, по уголовному делу мужчине грозит до шести лет заключения со штрафом до 1 млн рублей.

Накануне, 22 ноября, президент Союза осетроводов, владелец компании «Русский икорный дом» Александр Новиков сообщил «Известиям», что в РФ массово продают китайскую осетровую икру под видом российской. По его словам, кроме официальных поставок в нашу страну ввозится и контрабандная икра из КНР, ее объем превышает легальный в 1,5–2 раза.