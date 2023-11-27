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Морпехи ВС РФ взяли два опорных пункта ВСУ под Угледаром

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Военнослужащие 155-й бригады морской пехоты взяли два опорных пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) без единого выстрела. О работе морпехов в зоне проведения спецоперации 27 ноября, в День морской пехоты, рассказал корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

Морская пехота — особое подразделение, в котором каждый военнослужащий прикрывает другого на линии огня. Сейчас элитная группа бойцов выполняет особую задачу, помогает наземным группам поставить точку в решающем сражении за Угледар. Морпехи стремительно передвигаются вдоль всей линии фронта на бронемашинах, любую возможную вылазку противника сразу пресекают точным огнем, чтобы не уступить врагу ни метра.

Для маскировки передвижения группа 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота использует дымовую завесу, они преследуют только одну цель — взять контроль над вражеским опорным пунктом.

Отмечается, что в этот раз им удалось взять ключевую лесополосу с двумя опорными пунктами ВСУ без единого выстрела, противник даже не принял бой, сразу отошел назад. Бойцы поделились, что в последнее время такое поведение для украинских боевиков — обычное дело.

«От безысходности им уже нечего делать. Они всё людей тянут-тянут, а люди страдают. Противник гаснет, мы наступаем. Сломили духом уже, похоже. Мы наблюдали с дрона, у них уже нет сил», — сказал командир отделения с позывным Югославыч.

ВСУ, теряя контроль над опорными пунктами, в отчаянии стягивают в Угледар все возможные резервы. Они не жалеют ни своих солдат, ни снарядов, бьют, как правило, наотмашь и обычно мимо.

Морская пехота Тихоокеанского и Балтийского флотов работает сообща. Командир отделения штурмового отряда с позывным Гармай отмечает, что «нет разницы, морской ты или сухопутный пехотинец, где мы — там победа».

27 ноября — День морской пехоты в России: история и традиции праздника

Ранее, 24 ноября, корреспондент «Известий» Кирилл Ольков сообщил, что группа тяжелых снайперов 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота продолжает уничтожать противника на южнодонецком фронте. Начиная с февраля они уничтожили целый вражеский батальон.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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