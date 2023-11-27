Четыре человека погибли в результате стрельбы в Северной Каролине

Четыре человека погибли в результате стрельбы в лагере бездомных в Северной Каролине, США. Об этом 26 ноября сообщил телеканал ABC News.

По предварительным данным, преступник мог убить своих жертв, а затем покончить с собой.

Власти уточнили, что на месте происшествия были найдены мертвыми двое мужчин и две женщины.

Следствие продолжает работу, чтобы выяснить все причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее, 22 ноября, сообщалось, что два человека получили огнестрельные ранения в Вашингтоне в результате стрельбы недалеко от Белого дома. Среди пострадавших был один полицейский. В ходе перестрелки прозвучало от шести до десяти выстрелов.