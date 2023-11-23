Два человека пострадали в результате стрельбы недалеко от Белого дома
В Вашингтоне два человека получили огнестрельные ранения, включая одного полицейского, из-за стрельбы недалеко от Белого дома. Об этом в среду, 22 ноября, сообщила газета The Washington Post.
«Офицер парковой полиции США и еще один человек пострадали в среду в стрельбе в округе Колумбия», — отмечается в публикации.
Сообщается, что инцидент произошел в центре города в пяти кварталах от Белого дома. Очевидцы рассказали, что в ходе перестрелки прозвучало от шести до десяти выстрелов.
Пострадавшие в результате происшествия были доставлены в больницу.
Ранее, 21 ноября, сообщалось, что мужчина открыл стрельбу перед зданием иранского парламента в Тегеране. Он был сразу пойман и арестован сотрудниками сил безопасности и правопорядка.