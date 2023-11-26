Третья мировая

«Давайте будем просто воевать» — именно так, если верить главе украинской делегации на переговорах с Россией, отреагировал теперь уже бывший премьер Великобритании Борис Джонсон на предварительные мирные договоренности, достигнутые Москвой и Киевом в феврале-марте 2022 года. Не то чтобы сенсационное признание. Примечательно лишь то, что озвучивается оно именно украинским руководством. И в переводе на русский означает: дела у Киева совсем швах. «Контрнаступ» захлебнулся. Потоки западной военной помощи иссякают. Самое время просигнализировать Москве о готовности к очередным переговорам.

Все бы ничего, да вот только на пути к долгожданному миру остаются ровно те же самые препятствия, которые не позволили остановить кровопролитие еще в прошлом году, ведь срыв переговорного процесса произошел тогда из-за перманентно эскалационной установки Запада на нанесение России стратегического поражения. Разве то неприятное для Лондона и Вашингтона обстоятельство, что на украинском фронте противостояния с Москвой «не так сталося, як гадалося», принципиальным образом отменяет конфронтационные цели США и НАТО по отношению к нашей стране? Никак нет. Разве со всеми этими байденами, джонсонами и прочими сунаками сейчас возможны какие-то адекватные договоренности, которые переживут хотя бы грядущую зиму? Явно нет.

Ну и, что называется, по мелочи. А готов ли к серьезным переговорам Киев? Утратил ли силу указ президента на основе решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 сентября 2022 года, по сути запрещающий договариваться с действующим руководством России? Перестали ли в высоких кабинетах на днепровских склонах обыденно рассуждать о том, что права считающих себя русскими граждан Украины «должны быть ущемлены»? Нет и снова нет.

Россия за все время конфликта ни разу не отметала с порога идею переговоров. И раз за разом делала жесты доброй воли, которые, между прочим, без особого восторга воспринимались внутри нашей страны. Переговорные позиции Москвы в феврале-марте 2022 года по сути свелись к одному принципиальнейшему пункту — нейтралитету Киева и невступлению Украины в НАТО. Тем самым Кремль давал понять, что в основе конфликта лежит необходимость безусловного обеспечения стратегической безопасности на западных границах страны, а не пространственная экспансия. Это был максимально возможный компромисс, на который российское руководство было готово пойти тогда ради мира.

Тогда, но не сейчас. Сегодня невозможно не учитывать новые территориальные реалии при проведении переговоров с кем бы то ни было. Луганская и Донецкая народные республики, Херсонская и Запорожская области теперь являются регионами России. Это обстоятельство не должно быть предметом торга, равно как и российская принадлежность Крымского полуострова.

Необходимость обеспечения прав русских на Украине тоже не может быть снята с повестки дня. А это невозможно осуществить при сохранении ультранационалистической идеологии в качестве государственного мейнстрима. Если совсем грубо, то Киеву придется выбирать: либо мир, либо бандеры с шухевичами. Как показала практика, одно, по сути, исключает другое. Государство, основанное на теории и практиках нацистских коллаборантов, априори не может быть не то что дружественным, но хотя бы просто нейтральным по отношению к России, да и к собственным гражданам, не желающим быть объектом насильственной гомогенизации в рамках реализации идеи украинской исключительности.

Лично мне очень бы хотелось, чтобы боевые действия на западном фронте прекратились как можно скорее и все мы (и русские, и украинцы) вернулись к нормальной мирной жизни. Не рискну говорить за всех, но лично у меня нет ни одного знакомого, кто грезил бы о войне «до последнего украинца». Ненависть к близкому народу, за исключением редких, совсем уж маргинальных всплесков, отсутствует в нас напрочь. Даже неприязни к украинцам, несмотря на то что как политическая нация они буквально из кожи вон лезут, чтобы навсегда испортить отношения с русскими, в нашем обществе практически не наблюдается.

Но это все, как говорится, лирика. А «физика» геополитических процессов в мире такова, что долгосрочного мира, который зафиксировал бы объективное соотношение сил на западных границах России, пока не просматривается. К сожалению, Запад по-прежнему нацелен на использование Украины в качестве полигона для прокси-войны с Россией. Именно поэтому опасным заблуждением было бы считать, что деструктивный потенциал Киева исчерпан. А участившиеся вбросы-полунамеки на возможность перемирия, новую 38-ю параллель и прочие фантазии «анонимных источников» в западных правительствах не стоит воспринимать иначе, как нерешительные потуги выторговать некоторую паузу для поиска выхода из украинского тупика.

И Минск-1 в 2014-м, и Минск-2 в 2015-м, по единодушному признанию европейских гарантов этих соглашений, были «проданы» Москве с целью выиграть время для подготовки украинской армии к роли тарана против России. Давайте на секунду представим, что не сегодня-завтра мы сядем за стол переговоров с Западом и достигнем таких же или еще более красиво прописанных договоренностей. Как долго продержится этот условный Минск-3? Вопрос риторический.

Означает ли это, что России пора оставить попытки договориться с Западом по Украине в рамках обозначенных Москвой еще в декабре 2021 года параметров общеконтинентальной безопасности? Вовсе нет. Как говорится, попытка не пытка. Сохранять те немногие коммуникационные каналы, которые еще остались в нашем распоряжении, следует хотя бы для того, чтобы минимизировать эскалационный потенциал конфликта.

Стоит ли при этом полагать, что любое соглашение с Западом будет сегодня и впредь стоить хотя бы той бумаги, на которой написано? Разумеется, не стоит. В этом смысле «примиренческие» сигналы из Вашингтона, Лондона и даже Киева должны фиксироваться в Москве соответствующим образом: Запад уже начинает осознавать, что загнал себя в тупик на Украине, но еще бесконечно далек от мысли о необходимости пойти на реальное, а не шулерское примирение с Россией.

Из этого и будем исходить.

Автор — руководитель аналитического центра «СтратегПРО»

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