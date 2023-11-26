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Пассажирка попавшего в турбулентность рейса рассказала «Известиям» о случившемся

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Фото: ТАСС/Марина Лысцева
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Пассажирка Любовь, летевшая рейсом Петропавловск-Камчатский – Москва, 26 ноября рассказала «Известиям» о турбулентности на борту самолета, в результате которой пострадала женщина.

По ее словам, инцидент произошел в тот момент, когда воздушное судно пролетало в районе Северного Урала. Пассажирка отметила, что экипаж предупредил людей о турбулентности, но никто не ожидал тряски такой силы. Сначала пассажиров попросили пристегнуть ремни и оставаться на своих местах, однако позднее их уже призвали лечь на пол.

«Было ощущение, что падаем вниз. Было страшно. Началось всё неожиданно — была сильная турбулентность. Женщина, которая получила травму, она в этот момент находилась в туалете и пыталась дойти до своего места. При падении самолета вниз она получила травму головы», — рассказала Любовь.

Получившая травму женщина пыталась сесть в свое кресло, но в этот момент самолет начало трясти. В результате она потеряла равновесие и упала в проходе. У пострадавшей открылось кровотечение.

Тогда экипаж начал искать медиков на борту. В числе пассажиров оказался министр здравоохранения Камчатского края Александр Гашков, который и оказал впоследствии первую помощь женщине и наложил ей повязку.

Когда самолет приземлился в Москве, пострадавшую вывезли первой, чтобы передать медикам для более детального обследования.

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О происшествии стало известно ранее в этот день. Уточнялось, что Гашков также помог женщине остановить паническую атаку.

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