Глава минздрава Камчатки помог женщине на борту самолета

Министр здравоохранения Камчатского края Александр Гашков смог своевременно оказать помощь женщине на борту самолета, летевшего из Петропавловска-Камчатского в Москву. Об этом в воскресенье, 26 ноября, сообщили в местном отделении больницы.

«Во время полета женщина отстегнула ремень и встала с кресла. В этот момент самолет попал в турбулентность, и женщина потеряла равновесие. Упав, она ударилась затылком и получила рвано-ушибленную рану. Понадобилась помощь медика, чтобы остановить кровотечение и наложить повязку на голову», — говорится в сообщении.

Помимо этого, уточняется, что Гашков помог остановить паническую атаку пострадавшей женщины.

Отмечается, что причиной случившегося стало попадание самолета в зону турбулентности.

Ранее, 12 ноября, сообщалось, что летевший из Сочи Boeing 737 благополучно сел с неисправными закрылками в аэропорту Челябинска. Как отмечалось, на борту самолета находились 189 человек, в том числе девять детей и семь членов экипажа. Представитель оперативных служб также рассказал, что перед посадкой самолет сжигал топливо. Произошло опоздание от графика приземления почти на час.