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Boeing-737 совершил аварийную посадку в Челябинске
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Boeing-737 совершил аварийную посадку в Челябинске

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Фото: ТАСС/Наиль Фаттахов
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Летевший из Сочи Boeing-737 благополучно сел с неисправными закрылками в аэропорту Челябинска. Об этом 12 ноября сообщили ТАСС в оперативных службах.

«В 16:43 в аэропорту им. И. В. Курчатова в Челябинске благополучно сел пассажирский самолет Boeing-737 из Сочи после сообщения о возможной аварийной посадке. Предварительно, у него неисправность с выпуском закрылок», — передает агентство.

Сообщается, что на борту самолета находится 189 человек, в том числе девять детей и семь членов экипажа.

Представитель оперативных служб также рассказал, что перед посадкой самолет сжигал топливо. Произошло опоздание от графика приземления почти на час.

Выясняются обстоятельства произошедшего.

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Ранее, 3 ноября, пассажирский лайнер Boeing-737 авиакомпании «Якутия», следовавший по рейсу из Якутска в Москву, вернули в аэропорт вылета из-за технической неисправности самолета. На борту воздушного судна находились 128 человек, в том числе пятеро членов экипажа.

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