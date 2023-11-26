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Песков заявил о расцвете нацистских настроений на Украине после силового переворота

Песков: Москва называет власти Украины «режимом» из-за отношения к русским
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Фото: РИА Новости
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Майдан на Украине привел к возникновению режима, который оказался опасен для России и части народа, заявил в воскресенье, 26 ноября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он указал на то, что в Киеве 10 лет назад произошел силовой переворот и была свергнута легитимная власть. При этом Европа восприняла данные события как праздник.

«На Украине это принесло расцвет сначала ультранационалистических, а потом откровенно нацистских настроений, а дальше это принесло возникновение такого режима в Киеве, который оказался опасен для нас, опасен для части своего народа, имеется в виду для русских», — заявил Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что звучащие на Украине призывы к ущемлению прав русских являются сутью киевского режима и именно поэтому современная украинская власть отождествляется с режимом.

«В нормальном руководстве страной не может быть таких заявлений. В стране, где живут миллионы русских. Только в режиме могут быть такие заявления», — резюмировал Песков.

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20 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина после евромайдана перестала быть самостоятельной. Она назвала страну «нищей и вымирающей территорией, которая находится на содержании западных колонизаторов». Дипломат также указала на то, что украинский народ вынужден жить при тирании и полностью зависеть от «внешних подачек».

21 ноября 2013 года в Киеве начался евромайдан — стихийные акции протеста. В тот день правительство Украины объявило о приостановке подготовки к заключению соглашения об ассоциации с Европейским союзом (ЕС), которое планировалось подписать на саммите Восточного партнерства 28–29 ноября. В соглашении Международный валютный фонд (МВФ) 20 ноября потребовал от украинских властей повысить тарифы на газ и отопление на 40%, заморозить зарплаты и сократить бюджетные расходы.

Позднее, в феврале 2014 года, в Киеве был открыт огонь по активистам евромайдана и правоохранителям. Жертвами стали 53 человека. Новые власти Украины возложили вину за произошедшее на бывшее руководство страны и силовиков. Евромайдан вылился в политический кризис, а затем привел к эскалации на востоке Украины в 2014 году.

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