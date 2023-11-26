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Музыкальный фестиваль «Легенды Ретро FM» состоялся в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Музыкальный фестиваль «Легенды Ретро FM» прошел в Москве, отечественные и зарубежные артисты не только снова исполнили свои хиты, но и удивили новым составом. О прошедшем мероприятии 26 ноября рассказала корреспондент «Известий» Виктория Жильцова.

Фестиваль брал паузу на несколько лет. Фанаты успели соскучиться по любимым песням. Вернулся песенный праздник сразу с несколькими мировыми звездами в программе.

На сцене зрителям представили грандиозное супершоу звезд 1970-х, 1980-х и 1990-х, свои хиты исполнили группы Fancy, Pupo, Arabesque, Joy, а также Лиан Росс.

Как рассказали зрители шоу, они словно попали в 90-е годы прошлого века. Гости мероприятия пришли на фестиваль в нарядах и с прическами того времени.

«Чувства супер. Мы ходим уже 15 лет на эти концерты, и всегда с таким удовольствием. Самое главное — мы уже все бабушки практически», — призналась одна из зрительниц.

«Это ностальгия больше, воспоминания, радость. Всегда охота вернуться куда-то туда», — поделились впечатлениями Мария и Олег Марковы.

По словам корреспондента, фестиваль словно телепорт в юность. При этом ностальгируют и сами исполнители, вспоминая гастроли в СССР.

«Российские фанаты очень эмоциональные. Они умеют веселиться и даже иногда пишут мне во «ВКонтакте», мы переписываемся. Мы их любим очень сильно», — отметила участница группы Arabesque Микаэла Роуз.

«Осталось много приятных воспоминаний, больше всего запомнилось, что нам подарили валенки. Я носил их в родном городе, у нас там, в Австрии, тоже очень холодно и много снега», — поделился участник группы Joy Михаэль Шайкль.

«Скажем прямо, многие из них опасаются приезжать в Россию, боятся попасть под какие-то санкции, какого-то хейта. И то, что они это преодолели в себе, как говорят зумеры, огромный респект и уважуха», — заметил генеральный директор, член правления Европейской медиагруппы Роман Емельянов.

Как от себя добавил певец Михаил Шуфутинский, хорошие песни не стареют, они не подвластны возрасту.

Хиты тех лет не имеют срока давности, поэтому на фестиваль пришли как люди среднего возраста, так и их дети. Свои знаменитые песни исполнили также группы «Дюна», Plazma и «Самоцветы».

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«Вы видели, сколько зрителей, сколько людей. Все счастливые, с пионерскими галстуками. Мне прямо очень хорошо. Я помолодевший», — добавил Владимир Пресняков.

Вечером в воскресенье, 26 ноября, легенды «Ретро FM» уже в Санкт-Петербурге вместе с фанатами споют любимые песни.

В январе сообщалось, что новогодняя телеверсия супершоу «Легенды Ретро FM» на РЕН ТВ вновь заняла топовые позиции — каждый пятый россиянин провожал уходящий 2022-й год вместе с главным ностальгическим фестивалем страны. В многочасовую программу вошло более 150 самых ярких номеров российских и зарубежных суперзвезд, участников международного музыкального фестиваля разных лет.

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