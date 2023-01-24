Каждый пятый россиянин посмотрел новогоднее супершоу «Легенды Ретро FM» на РЕН ТВ

Новогодняя телеверсия супершоу «Легенды Ретро FM» на РЕН ТВ вновь заняла топовые позиции — каждый пятый россиянин провожал уходящий 2022-й год вместе с главным ностальгическим фестивалем страны.

Вечерняя часть трансляции праздничного марафона «Легенды Ретро FM» вошла в топ-10 музыкальных программ на федеральном телевидении с 26 декабря по 8 января и стала лидером среди всех проектов радиостанций, представленных на ТВ в новогодние каникулы.

«Легенды Ретро FM» — уже традиционный символ Нового года наряду с оливье, шампанским и, конечно же, долгожданными встречами с друзьями и родными. На этот раз в многочасовую программу вошло более 150 самых ярких номеров российских и зарубежных суперзвезд, участников международного музыкального фестиваля разных лет, среди них — Юрий Антонов, Boney M, Thomas Anders, Валерий Леонтьев, Army of Lovers, Михаил Боярский, C.C.Catch, Дмитрий Маликов, Al Bano, Ирина Аллегрова, Олег Газманов, Sandra, Игорь Николаев, Dr. Alban, Таня Буланова, E-Type, Игорь Корнелюк, Baccara, Александр Иванов и группа «Рондо», а также другие культовые артисты «Ретро FM», кумиры нескольких поколений.

Подробности о супершоу «Легенды Ретро FM» и других проектах радиостанции доступны в эфире, на retrofm.ru и в социальных сетях.