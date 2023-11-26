Пушилин сообщил о попытке ВСУ нанести урон энергосистеме ДНР

Киевский режим предпринял попытку атаковать энергосистему Донецкой Народной Республики (ДНР), в результате чего часть территории региона была обесточена. Об этом в воскресенье, 26 ноября, сообщил глава региона Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

«Ночью противник попытался нанести урон энергосистеме региона. К сожалению, из-за массированности ударов не всё было сбито», — говорится в сообщении.

Без света осталась часть городов и районов ДНР, в результате ряд котельных не подают тепло. На месте работают аварийные бригады.

Правительству республики поручено вести работу в штабном режиме, сообщил Пушилин.

«Ситуация непростая, но к этому времени энергетики уже восстановили электроснабжение в ряде населенных пунктов, работы продолжаются, делается всё возможное, чтобы вернуть нашим гражданам свет и тепло в кратчайшие сроки», — сообщил глава региона.

Ранее в этот день в Минобороны РФ сообщили, что российская система ПВО уничтожила 11 украинских БПЛА над Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев уточнил, что над Московской областью уничтожены пять беспилотников. Повреждения получили три здания, пострадавших нет.

Тогда же мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в районе Наро-Фоминска и Одинцовском городском округе сбиты БПЛА, летевшие на столицу. По предварительной информации, пострадавших и серьезных разрушений нет.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ежедневно наносят удары по территориям Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года.